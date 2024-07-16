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Солдат ВСУ заявил, что Киев не волнуют проблемы больных мобилизованных

Telegraph: проблемы больных мобилизованных в ВСУ не волнуют власти

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Alina Smutko/Reuters

Трудности насильно мобилизованных украинцев с проблемами со здоровьем не волнуют Киев. Об этом рассказал военнослужащий украинской армии изданию Telegraph.

«Иногда я теряю сознание, страдаю от тошноты, высокого кровяного давления. Сначала меня отправят на учения, где-то на месяц, а потом на передовую. Я не могу с этим справиться из-за своего здоровья... никого не волнуют такие проблемы», — рассказал он.

Уточняется, что собеседник издания был мобилизованный, страдающий кавернозной ангиомой головного мозга.

Недавно в агентстве Reuters сообщили, что темпы мобилизации в армию за последние два месяца выросли на Украине вдвое.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация на территории Украины осуществляется в соответствии с планом.

Ранее на Украине предупредили о возможной мобилизации «ограничено годных».

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