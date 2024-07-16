На севере Ирака произошел пожар возле военного аэродрома

Пожар вспыхнул в районе военного аэродрома Харир, расположенного на окраине Эрбиля на севере Ирака. Подробности приводит Shafaq news со ссылкой на местный источник.

«Пожарные команды выехали на его тушение, причины возгорания пока неизвестны», — сообщил источник.

В ноябре прошлого года беспилотник атаковал военную базу США Харир в провинции Эрбиль. Тогда менее, чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз.

До этого сообщалось, что военная база США, находящаяся на северо-востоке Сирии, подверглась ударам беспилотного летательного аппарата и ракет.

В первой половине февраля американская военная база, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, была обстреляна ракетами.

Ранее стало известно, кто несет ответственность за удары по базе США.