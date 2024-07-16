В Германии танк открыл огонь на шоссе и задел автомобиль

Направлявшийся на учения танк бундесвера случайно выстрелил в ехавший по шоссе автомобиль. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает немецкий журнал Spiegel.

Колонна военной техники армии ФРГ двигалась по федеральной трассе №12 в Баварии по направлению к границе с Австрией. В целях безопасности орудия танков были заряжены холостыми снарядами и направлены стволами вверх. Неожиданно один из танков произвел несколько выстрелов. Выброшенные гильзы попали в едущий навстречу автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

Полиция пока не может дать объяснения случившегося. В расследовании инцидента примет участие прокуратура города Пассау.

До этого сообщалось, что один из танков израильской армии, ведя огонь по цели в секторе Газа, случайно обстрелял территорию Израиля.

Ранее в Нижнем Тагиле танк на перекрестке протаранил легковой автомобиль.