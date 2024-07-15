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Названо имя умершего в Киеве военного советника США

«Страна.ua»: в Киеве умер военный советник США, занимавшийся поставками F-16

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В Киеве умер американский военный советник Ричард Гарри Кирлин, занимавшийся вопросами, связанными с организацией поставок Украине американских истребителей F-16. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Мужчина умер в отеле Hilton в Киеве около 20 дней назад, однако его личность была раскрыта лишь теперь после публикации некролога на сайте Legacy. При этом на Украину Кирлин прибыл 15 июня 2024 года, то есть незадолго до смерти. Ее причины не называются.

До командировки в Киев дипломат служил в ВВС США, работал в сфере информационных технологий и логистики, активно сотрудничал с Центральным командованием американских вооружённых сил (CENTCOM), а также был сотрудником Пентагона и Государственного департамента США.

О смерти неназванного атташе посольства США сообщалось 24 июня. Согласно медицинским данным, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от высокого уровня холестерина.

Ранее CNN сообщило о сорванном покушении на гендиректора Rheinmetall в США.

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