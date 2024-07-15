В Пентагоне высказались по ядерному разоружению с Россией

Заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара заявил, что Вашингтон должен продолжать искать возможность подписания с Москвой нового соглашения о сокращении ядерных вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам не обязательно должны нравиться наши противники, чтобы понимать, что контроль над вооружениями отвечает как нашим, так и их интересам», — заявил он.

По его словам, контроль над вооружениями и заключение договоров по ним были «в самые непростые времена холодной войны».

Ранее американский эксперт в области противоракетной обороны (ПРО) Теодор Постол заявил, что размещение американского дальнобойного оружия на территории Германии является шагом на пути ядерной эскалации со стороны Запада, Россия не может игнорировать соответствующие действия со стороны США. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о размещении американских ракет средней и малой дальности в Германии стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

Ранее в Совфеде допустили размещение ракет РФ на Кубе или в КНДР в ответ США.