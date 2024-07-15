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На Западе отметили эффективность российских планирующих авиабомб

BI: управляемые авиабомбы ФАБ-3000 летят быстро и почти незаметны на радарах

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Минобороны России

Российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) из-за своих возможностей несут для Вооруженных сил Украины серьезную опасность. Об этом пишет портал Business Insider.

В публикации отмечается, что авиабомбы с УМПК дают российской стороне заметное преимущество в силу того, что они могут запускаться самолетами с большого расстояния вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

«Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — говорится в статье.

15 июля сообщалось, что «Ростех» ведет работы по совершенствованию универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) авиабомб, что позволит существенно увеличить дальность их применения. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пояснил, что неуправляемые авиабомбы с модулями планирования обходятся значительно дешевле управляемых боеприпасов такого же класса, при этом показывая высокую эффективность в бою. В качестве примера была приведена авиабомба ФАБ-3000, которая «стала еще более грозным оружием» и «сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность».

Ранее в Чехии рассказали об эффективном применении Россией планирующих бомб.

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