В Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ погибла женщина

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых кварталов города Новая Каховка Херсонской области погибла мирная женщина. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала местной администрации.

В публикации сказано, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам города 15 июля около 14:00. В результате обстрела погибла местная жительница. Кроме того, осколочные ранения получил мирный житель 1972 года рождения. Его доставили в Каховскую Центральную районную больницу.

15 июля сообщалось, что украинские военные за сутки более 40 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, обстрелам подверглись города Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Таврийск, села Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Солонцы и Ушкалка. В Новой Каховке из-за попадания снаряда по территории дачного кооператива «Дружба» начался пожар на площади 700 кв. метров. В результате инцидента выгорели четыре участка и две хозяйственные постройки, были повреждены электросети.

Ранее в Белгородской области увеличилось количество пострадавших при атаке дрона.