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Зеленский не стал винить Сырского за провалы ВСУ на Харьковском направлении

Зеленский отказался оценивать роль Сырского в неудачах ВСУ в Харьковской области

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отказался оценивать роль главнокомандующего армией страны Александра Сырского в неудачах войск на Харьковском направлении. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства 15 июля провел пресс-конференцию в эфире украинского телемарафона. Во время мероприятия один из журналистов попросил его прокомментировать работу Сырского с учетом продвижения Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

При этом президент отметил, что не хотел бы сравнивать нынешнего главкома ВСУ с его предшественником Валерием Залужным. По словам Зеленского, к каждому из них он относится с уважением.

«Трудно сказать, что бы было, если бы не сменилось руководство армии. Честно, я не хочу об этом говорить», — подчеркнул глава государства.

По его словам, сразу после назначения Сырский столкнулся с «серьезным вызовом» в виде затягивания принятия в США решения о выделении пакета военной помощи Украине. В то же время президент выразил уверенность, что даже при другом руководстве ВСУ все равно потерпели бы неудачи на Харьковском направлении.

«Я считаю, что он (прорыв в Харьковской области. — «Газета.Ru») бы был, потому что этого хотели русские», — резюмировал Зеленский.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Сырского в готовности капитулировать.

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