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В Белгородской области увеличилось число пострадавших при атаке дрона

Гладков: еще один мужчина пострадал от атаки дрона ВСУ в поселке Октябрьский

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Белгородской области увеличилось число раненых после атаки беспилотника в поселке Октябрьский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина был ранен при атаке украинского дрона утром, однако обратился за медицинской помощью лишь несколько часов спустя. У него диагностировали баротравму и повреждения минно-взрывного характера, ранение оценивается как средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

Утром 15 июля сообщалось, что в поселке Октябрьский беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находились двое россиян, получивших травмы. У одного мужчины зафиксированы осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Сам автомобиль был полностью уничтожен. Ущерб также получила другая машина, которая находилась рядом.

Накануне в том же поселке от обстрела реактивных систем залпового огня (РСЗО) пострадали четыре человека, включая девятимесячного ребенка.

Ранее для жителей белгородских сел поручили ввести выплаты на аренду жилья.

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