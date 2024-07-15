Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

Четверо друзей экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова пришли в 235-й гарнизонный военный суд в футболках с его изображением и надписью «Спартак, честь имею». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы его друзья, пришли поддержать, у него позывной «Спартак», — заявил один из мужчин.

15 июля в закрытом режиме рассматривалось ходатайство следствия о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство. Генерала освободили из-под стражи в зале суда.

Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

Источник ТАСС рассказывал, что основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту генерала Попова.

Ранее Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.