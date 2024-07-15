Появилось видео уничтожения британской САУ АС-90 в зоне СВО

Российские войска обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) АС-90 в районе Ильинки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры удара по САУ опубликовало Минобороны РФ.

На видео, которое было снято дроном-разведчиком, можно увидеть момент удара по артиллерийской установке, после которого в ней начался пожар. Уточняется, что уничтожением САУ занимались подразделения группировки войск «Юг».

До этого российское Минобороны сообщило, что за сутки боев в зоне СВО украинские подразделения лишились 1,9 тыс. солдат. Больше всего военных ликвидировали российские солдаты из группировок «Юг» и «Запад».

14 июля стало известно, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). В настоящее время в нем проводятся зачистка и разминирование.

Ранее в Минобороны рассказали о боях в Херсонской области.