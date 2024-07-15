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Военные уничтожили украинский дрон на юге России

Минобороны: российские силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Черным морем и Крымом

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что около 13:40 мск средства противовоздушной обороны сбили дрон самолетного типа над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские силы ПВО за сутки сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 36 беспилотников.

Утром 15 июля украинский БПЛА, который обезвредили в Орловской области, рухнул на территории нефтебазы и нанес одному из резервуаров незначительные повреждения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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