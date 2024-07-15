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Военный эксперт рассказал о продвижении войск РФ в Харьковской области

Военный эксперт Рожин заявил, что ВС РФ продвигаются к востоку от Волчанска

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продвигаются к востоку от Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Российские войска продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы», — написал он.

По словам Рожина, переброшенные в этот район подразделения ВСУ не смогли остановить наступление войск РФ. Кроме того, они понесли «огромные потери» и «медленно пятятся назад в Волчанске и Липцах», добавил военный эксперт.

13 июля министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли поражение пяти украинским бригадам теробороны и нацгвардии в Харьковской области, Вооруженные силы Украины, по данным ведомства, потеряли до 205 солдат.

До этого ТАСС сообщал, что часть трассы снабжения ВСУ в Константиновке попала под огневой контроль РФ.

Ранее в ДНР рассказали о наращивании сил ВСУ на двух направлениях.

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