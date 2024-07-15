Военный эксперт рассказал об отражении 35 контратак ВСУ

Российские войска за неделю отразили 35 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С 6 по 12 июля 2024 года подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 35 контратак противника — отмечается незначительный рост», — сказал он.

По его данным, за это время ВСУ потеряли около 9 620 военнослужащих, что на 600 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Военный эксперт добавил, что украинские войска также потеряли 10 танков, 125 орудий полевой артиллерии, 43 полевых склада боеприпасов, 12 станций РЭБ и более 180 боевых машин.

12 июля министерство обороны РФ сообщало, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен ВС РФ сдались 22 украинских военнослужащих.

До этого ведомство показало кадры уничтожения «Искандером» колонны техники ВСУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».