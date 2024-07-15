Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал об отражении 35 контратак ВСУ

Марочко заявил, что российские войска за неделю отбили 35 контратак ВСУ

close
100%
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские войска за неделю отразили 35 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С 6 по 12 июля 2024 года подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 35 контратак противника — отмечается незначительный рост», — сказал он.

По его данным, за это время ВСУ потеряли около 9 620 военнослужащих, что на 600 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Военный эксперт добавил, что украинские войска также потеряли 10 танков, 125 орудий полевой артиллерии, 43 полевых склада боеприпасов, 12 станций РЭБ и более 180 боевых машин.

12 июля министерство обороны РФ сообщало, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен ВС РФ сдались 22 украинских военнослужащих.

До этого ведомство показало кадры уничтожения «Искандером» колонны техники ВСУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами