На Украине неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата

На Украине в городе Буске Львовской области неизвестные бросили взрывчатку в здание ТЦК (территориального центра комплектования — аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По словам очевидцев, они услышали взрыв в ночь на 15 июля. Издание отметило, что, предварительно, никто не пострадал, но в помещении выбило окна.

Накануне в городе Долина в Ивано-Франковской области Украины неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. 13 июля также сообщалось, что неизвестные сожгли очередной автомобиль украинского военного. Инцидент произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области.

10 июля неизвестные ночью сожгли четыре автомобиля военнослужащих в Одессе, Ровно и Львове. Во Львове был подожжен автомобиль военнослужащего 80-й отдельно штурмовой бригады. На месте инцидента были обнаружены две бутылки с керосином. В Одессе сожгли две машины служащих ВСУ, еще один автомобиль, который привезли для передачи военным, сожгли в Ровно.

Ранее в Днепре неизвестный мужчина крикнул военному фразу «Слава России».