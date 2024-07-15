В Европе сообщили об увеличении темпов мобилизации на Украине

Темпы мобилизации в армию за последние два месяца выросли на Украине вдвое. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

«Украинские военные сообщили агентству Reuters в письменном заявлении, что уровень призыва в мае и июне вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами», — говорится в материале.

Точных цифр они не предоставили.

Начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник назвал это «позитивной тенденцией». Средний возраст мобилизованного солдата, отмечает агентство, остался неизменным и составил около 40 лет.

После реформы мобилизационной политики некоторые призывные пункты с трудом справляются с наплывом мужчин, пришедших зарегистрироваться или обновить свои данные до крайнего срока 16 июля, подчеркивает Reuters.

Украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству, что «очень, очень большая» часть украинцев добивается освобождения от призыва, при этом он добавил, что все идет по плану.

14 июля сообщалось, что от 6 до 7 млн военнообязанных граждан Украины могут не успеть обновить свои военно-учетные данные.

Ранее сообщалось, что украинцев начнут штрафовать за устаревшие военно-учетные данные.