Достижения контрнаступления Вооруженных сил Украины, проводимого летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, российские войска вернули более 80% территорий на Времевском, Васильевском и Ореховском направлениях, которые ВСУ заняли в ходе прошлогодних контрнаступательных действий.

Летом прошлого года ВСУ взяли под контроль села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР, рассказал он и добавил, что эти населенные пункты были возвращены войсками РФ 10 июня и 14 июля.

11 июля сообщалось, что на Купянском направлении установлен административный контроль военно-гражданской администрацией над 34 населенными пунктами, вооруженные силы РФ контролируют еще пять населенных пунктов Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Яснобродовка.