Еще один БПЛА сбили в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы субъекта РФ.

Богомаз отметил, что БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны Российской Федерации над Комаричским районом.

Губернатор подчеркнул, что в результате произошедшего нет пострадавших и разрушений. Он добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы.

До этого Богомаз заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять украинских беспилотников над Брянской областью. По словам Богомаза, дроны самолетного типа, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), были сбиты над Севским районом.

Также Богомаз сообщал об уничтожении 10 беспилотников, которыми в ночь на 15 июля ВСУ пытались атаковать объекты на территории Брянской области. Один был сбит над Трубчевским районом, три — над Злынковским районом, четыре — над Севским, один — над Погарским и еще один — над Брасовским.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.