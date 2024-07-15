Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе продолжают отражать атаку украинских беспилотников

Развожаев: силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжается в городе, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Развожаев подчеркнул, что горожанам не следует находиться на открытом пространстве. Губернатор добавил, что на место падения осколков в районе Фиолента выехали оперативные службы.

Развожаев отметил, что, по данным Спасательной службы Севастополя, пострадавших нет.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной украинский дрон.

Также сообщалось, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом Брянской области.

За час до этого Богомаз проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА над Брянской областью. По словам губернатора, четыре беспилотника были сбиты над Севским районом, один — над Погарским и еще один — над Брасовским.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами