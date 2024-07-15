В Севастополе продолжают отражать атаку украинских беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжается в городе, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Развожаев подчеркнул, что горожанам не следует находиться на открытом пространстве. Губернатор добавил, что на место падения осколков в районе Фиолента выехали оперативные службы.

Развожаев отметил, что, по данным Спасательной службы Севастополя, пострадавших нет.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной украинский дрон.

Также сообщалось, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом Брянской области.

За час до этого Богомаз проинформировал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА над Брянской областью. По словам губернатора, четыре беспилотника были сбиты над Севским районом, один — над Погарским и еще один — над Брасовским.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.