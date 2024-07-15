Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули «скорую пожарную»

ВДВ развернули под Херсоном «скорую пожарную» из-за пожаров после обстрелов

close
100%
Telegram

Начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным «Гефест» заявил, что скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки для тушения пожаров в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это сделано для оперативного реагирования по тушению пожаров, которые происходят из-за прилетов на сельхозугодья на территории области.

Он добавил, что кроме комплекса КСП-10 в состав «скорой пожарной» входит бронированный автомобиль «КамАЗ».

До этого взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Также назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на 13 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной республике части региона получили повреждения в результате ударов.

Накануне сообщалось, что в Бердянске на юге Запорожской области произошло два взрыва.

Также 12 июля в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами