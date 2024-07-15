Под Херсоном из-за пожаров после обстрелов ВСУ развернули «скорую пожарную»

Начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным «Гефест» заявил, что скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки для тушения пожаров в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это сделано для оперативного реагирования по тушению пожаров, которые происходят из-за прилетов на сельхозугодья на территории области.

Он добавил, что кроме комплекса КСП-10 в состав «скорой пожарной» входит бронированный автомобиль «КамАЗ».

До этого взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне.

Также назначенный Украиной глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на 13 июля ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной республике части региона получили повреждения в результате ударов.

Накануне сообщалось, что в Бердянске на юге Запорожской области произошло два взрыва.

Также 12 июля в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.