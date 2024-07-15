В одном из украинских городов произошел взрыв

Взрыв произошел в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В публикации не приводятся детали произошедшего.

Издание подчеркивает, что взрывы произошли в городе на фоне недавно объявленной воздушной тревоги в Одесской области.

До этого сообщалось, что взрывы снова произошли в городе Харькове, который расположен на востоке Украины.

9 июля военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин высказал предположение о возможности Украины подорвать две дамбы и затопить часть территории Харьковской области, включая сам Харьков, в случае продвижения российских войск.

5 июля представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск «Харьков» Юрий Повх заявил, что ситуация, в которой оказались Вооруженные силы Украины (ВСУ) на территории Харьковской области, остается сложной.

2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове, которое производит дроны для нужд ВСУ.

Ранее ВС РФ поразили авиабомбой склад ВСУ в здании «Новой почты» в Харькове.