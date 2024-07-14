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Летчик раскрыл детали о просьбе спецслужб Украины угнать Ту-22М3

Киев хотел, чтобы командир Ту-22М3 катапультировал экипаж перед угоном

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Министерство обороны РФ

Российский летчик, которого украинские спецслужбы пытались завербовать, чтобы тот угнал за границу стратегический бомбардировщик Ту-22М3, рассказал подробности произошедшего. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Летчик подчеркнул, что перед угоном его попросили катапультировать трех членов экипажа, он должен сделать это принудительно.

По его словам, «оперативная игра» с украинскими спецслужбами началась в октябре 2023 года. Летчик утверждает, что его постоянно торопили с угоном бомбардировщика, а также не принимали во внимание технические особенности исполнения подобного поручения.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал попытку украинских спецслужб перегнать на свою территорию российский стратегический ракетоносец Ту-22М3. Он подчеркнул, что России, как и любой стране, крайне важно, чтобы противник не имел возможности осуществлять подобного рода диверсии, поскольку это подрыв обороноспособности государства.

Ранее ФСБ заявила, что оперативная игра при пресечении угона Ту-22 помогла ударить по аэродрому ВСУ.

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