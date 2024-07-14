Опубликованы кадры уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T ударом «Искандера»

Вооруженные силы России поразили ударом «Искандера» пусковую установку зенитного ракетного комплекса производства Германии IRIS-T. Кадры уничтожения установки показало министерство обороны РФ.

Отмечается, что боевые машины, которые находились в районе населенного пункта Волосское Днепропетровской области, были обнаружены при помощи беспилотников. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК IRIS-T, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.

14 июля сообщалось, что российская армия поразила железнодорожный эшелон с солдатами и техникой Вооруженных сил Украины на станции разгрузки, а также уничтожила зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что российские военные за сутки уничтожили шесть складов Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские военные из подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

Ранее десантник взял в плен бойцов ВСУ, попав к ним через балкон.