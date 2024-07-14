На СВО уничтожили израильскую радиолокационную станцию

Российские солдаты в ходе боевых действий на Украине вывели из строя радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42, произведенную в Израиле. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что технику уничтожили бойцы группировки войск «Днепр». За минувшие сутки они нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть подвергшихся ударам украинских позиций находилась в районе населенных пунктов Работино, Пятихатки и Нестерянка в Запорожской области. Еще несколько мест дислокации зафиксировали у херсонского населенного пункта Токаревка и недалеко от населенного пункта Новокаменка в Днепропетровской области.

По информации Минобороны РФ, в результате сражений ВСУ потеряли до 70-ти солдат. Вместе с этим российские военные ликвидировали четыре автомобиля, две гаубицы и одно орудие Д-20.

«Кроме того, за сутки уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», — говорится в заявлении.

Ранее на СВО впервые уничтожили украинскую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».