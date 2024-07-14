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Брянский поселок второй раз за день подвергся атаке дрона ВСУ

Богомаз: ВСУ повредили квартиру в поселке Белая Березка во время второй атаки

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские военные атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В результате атаки частично повреждения получила квартира в многоэтажном доме. Однако из людей никто не пострадал, отметил губернатор.

На месте прилета работают оперативные и экстренные службы.

В этот же день украинские беспилотники уже атаковали поселок Белая Березка. По словам главы области, БПЛА повредили две квартиры в многоэтажном доме и два домовладения. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на местах прилетов работают оперативные службы.

Накануне деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора, противник не только обстрелял населенный пункт, но и атаковал его при помощи FPV-дрона. В результате одно частное домовладение получило повреждения. Кроме того, в деревне оказалось нарушено энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что российский «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ «Буковель-АД».

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