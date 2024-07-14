Российские военные из подразделения группировки войск «Восток» взяли под свой контроль населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Отмечается, что в Урожайном проводятся зачистка и разминирование.

Кроме того, были поражены живая сила и техника украинской армии в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки, а также отражены две контратаки штурмовых подразделений в ДНР.

Потери Вооруженных сил Украины составили до 155 военных. Кроме того, были поражены четыре автомобиля, одна гаубица М777, пять гаубиц FH-70 и одна Д-20.

12 июля сообщалось, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о таких населенных пунктах, как Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о продвижении ВС России в сторону Евгеновки и Новоселовки Первой. По его словам, активные бои ведутся на трех направлениях в республике.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о применении токсичных химикатов украинскими силами.