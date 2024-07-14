Десантник взял в плен бойцов ВСУ, попав к ним через балкон

Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ Вооруженных сил России рассказал, как при штурме пятиэтажного дома в Часовом Яре взял в плен вместе со своей группой четырех украинских военных. Его слова приводит ТАСС.

На кадрах штурма десантник перелазит с одного разрушенного балкона на другой, на высоте, балансируя на брошенной в качестве перекладины межкомнатной двери и одновременно отстреливаясь.

По его словам, после зачистки четырех подъездов группа долго не могла попасть в пятый подъезд дома.

«Начали стену взрывать. Семь часов мы ее взрывали, пробили, а там пулеметчик. Думали, как пройти, и решили через балкон. Он был уже расшатан от прилетов FPV-дронов, кинули дверь, и я пошел со стрельбой», — рассказал боец.

По его словам, там было 12 человек. Из них четверо были взяты в плен, шестеро убежали, еще по двоим был открыт огонь.

До этого командир штурмового подразделения ВС РФ с позывным «Джек» рассказал, что его группа заняла три украинских опорных пункта при плане на день захватить один.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.