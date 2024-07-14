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В Курской области загорелась телевизионная вышка после атаки ВСУ

Смирнов: в городе Суджа после атаки ВСУ загорелась телевизионная вышка

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В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

До этого ВСУ атаковали Суджанскую районную больницу Курской области. В результате этого была существенно повреждена кровля, а также внутренние помещения. Спустя несколько дней стационар вновь заработал.

12 июля ВСУ попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Беспилотник, несший на борту взрывчатку, сбили в нескольких километрах от атомной электростанции. Информации о пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Курской области.

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