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Гладков рассказал о последствиях удара артиллерии ВСУ по Шебекино

Гладков: удар ВСУ по Шебекино повредил четыре многоэтажки и семь частных домов

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Артиллерия украинских войск нанесла удар по городу Шебекино в Белгородской области, нанеся повреждения нескольким зданиям. О последствиях артобстрела в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, в результате атаки ВСУ фасады, крыши и остекление четырех многоэтажек получили повреждения. Также урон был нанесен семи частным домовладениям, у которых оказались выбиты окна, а также повреждены кровли, фасады, ограждения и хозяйственные постройки.

Помимо этого, были зафиксированы повреждения восьми автомобилей и линии газоснабжения.

До этого сообщалось, что ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), при этом украинскими военными было выпущено 138 боеприпасов. Главный удар пришелся на Донецкое направление — 29 обстрелов, еще 21 обстрел произошел на Горловском направлении, 1 — на Волновахском. В результате ударов поврежден один дом, три человека пострадали.

Ранее Гладков объяснил раздачу огнетушителей жителям.

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