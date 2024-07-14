Глава Брянской области рассказал о последствиях атаки беспилотников

Украинские беспилотники атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. О последствиях атаки дронов в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, БПЛА повредили две квартиры в многоэтажном доме и два домовладения. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время на местах прилетов работают оперативные службы.

Также 14 июля Богомаз сообщал об атаке беспилотника ВСУ над Почепский районом. Системы ПВО сбили дрон. Разрушений и пострадавших нет.

Накануне деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора, противник не только обстрелял населенный пункт, но и атаковал его при помощи FPV-дрона. В результате одно частное домовладение получило повреждения. Кроме того, в деревне оказалось нарушено энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что российский «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ «Буковель-АД».