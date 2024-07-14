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Бойцы «Ахмата» взяли в плен военных ВСУ

Алаудинов: бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяли в плен еще троих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, сделать это удалось в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции группы «Шустрого» вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

До этого боец ВСУ Вадим Демчинский, попавший в российский плен под Волчанском, рассказал, как с двумя сослуживцами двое суток ждал эвакуации на чердаке дома. По его словам, бронетранспортер (БТР), который должен был их эвакуировать, открыл огонь по дому, где они прятались. Инцидент произошел на первом боевом задании — группа попала под обстрел, и лишь трое солдат смогли укрыться в доме.

Ранее на Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией.

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