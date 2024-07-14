Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) могут лишить НАТО исторического превосходства в воздухе в случае, если между РФ и альянсом начнется война. К такому выводу пришло американское издание Business Insider (BI).

«Россия — это совершенно другой противник. У нее есть территория и ресурсы для выстраивания и развертывания масштабной и изощренной ПВО, которую будет сложно уничтожить», — говорится в материале.

По мнению аналитиков, воздушные силы стран Запада никогда сталкивались с ПВО такого уровня, которую удалось выстроить России, поэтому НАТО едва ли удастся добиться превосходства в воздухе, даже если в распоряжении альянса будут эскадрильи истребителей пятого поколения.

До этого бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что альянс проигрывает России в плане развития использования искусственного интеллекта при ведении боевых действий.

Ранее в Кремле заявили, что Европа «трещит по швам».