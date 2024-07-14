В Минобороны РФ рассказали об уничтожении дрона ВСУ в Брянской области

Российские военные предотвратили атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что ночью на территории региона сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). После этого в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

При этом представители министерства охарактеризовали действия ВСУ как «попытку совершить террористическую атаку».

Утром 14 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил о ликвидации одного украинского дрона в воздушном пространстве региона. Он уточнил, что БПЛА засекли в небе над Почепским районом. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, добавил глава субъекта.

Накануне брянская деревня Грудская подверглась обстрелу со стороны бойцов ВСУ. По словам губернатора региона, мирные граждане не пострадали. Тем не менее одно частное домовладение получило повреждения. Кроме того, в населенном пункте зафиксировали нарушение энергоснабжения.

Ранее украинский БПЛА повредил административное здание в городе Брянске.