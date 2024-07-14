В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в Telegram-канале.

В Минобороны РФ этим утром доложили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

До этого представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), при этом украинскими военными было выпущено 138 боеприпасов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.