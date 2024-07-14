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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Брянской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российский военный уничтожил летательный аппарат самолетного типа над Почепским районом. Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки не зафиксировали.

Накануне деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась обстрелу со стороны украинских войск. По словам губернатора, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только обстреляли населенный пункт, но и атаковали его при помощи FPV-дрона. В результате одно частное домовладение получило повреждения. Кроме того, в деревне оказалось нарушено энергоснабжение.

11 июля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали село Андрейковичи в Погарском районе Брянской области. Из-за действий солдат ВСУ в населенном пункте пострадали одно домовладение и один автомобиль. Более того, начались перебои с электроснабжением.

Ранее в Брянской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры.

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