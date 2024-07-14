Белоруссия начала отвод дополнительных войск с границы с Украиной

Министерство обороны Белоруссии приступило к отводу войск, размещенных на границе страны с Украиной, в места их постоянной дислокации. Об этом сообщил глава военного ведомства республики Виктор Хренин, заявление которого опубликовано в официальном Telegram-канале министерства.

По его словам, сейчас напряжение на южном операционном направлении постепенно спадает. В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вернуть находящуюся в данном секторе группировку войск усиления, в основном состоящую из сил специальных операций, в пункты постоянной дислокации.

«Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи», — подчеркнул Хренин.

Глава ведомства добавил, что на границе республики с Украиной останутся «незначительные дежурные силы». Также здесь продолжат работать средства мониторинга ситуации.

В июне начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко заявил об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе между двумя государствами. На этом фоне Минск принял решение усилить южную границу страны.

13 июля Лукашенко провел совещание с силовиками в Брестской области. В ходе встречи он рассказал, что белорусское руководство приняло определенные меры для снижения градуса напряженности на границе с Украиной. Благодаря этому Киев вывел своих солдат из приграничной зоны, уточнил глава государства.

Ранее президент Белоруссии раскрыл дальнейшие планы по Украине.