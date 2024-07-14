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Российский дрон протаранил украинскую «Бабу Ягу» в ДНР

Российский FPV-дрон протаранил и сбил украинскую «Бабу Ягу» в ДНР

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинский гексакоптер — дрон с шестью винтами — «Баба Яга» был сбит российским FPV-дроном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

На предоставленных кадрах видно, как российский дрон преследует «Бабу Ягу», затем берет на таран и уничтожает, после чего видеозапись обрывается.

До этого снайпер разведывательного подразделения Крымского полка Воздушно-десантных войск российской армии с позывным «Болт» спас сослуживцев. Солдат метко выстрелил из винтовки, в результате чего сбил украинский беспилотный летательный аппарат типа «Баба-яга».

Также сообщалось, что Вооруженные силы России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия в зоне спецоперации на Украине, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов. Причиной тому — использование систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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