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ЦАХАЛ нанес удар по командному центру в Сирии

Армия Израиля сообщила об ударе по командному центру на территории Сирии

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному командному центру и объектам военной инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.

«Сирийский режим несет ответственность за все террористические действия, происходящие на его территории, и будет привлечен к ответственности за это», — говорится в сообщении.

В пресс-службе израильской армии пояснили, что удар был нанесен в ответ на атаку беспилотников, которая исходила с сирийской территории и была перехвачена недалеко от южного курортного города Эйлат.

По данным ЦАХАЛ, были поражены объекты, которые использовались подразделением противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил. В пресс-службе отметили, что за все террористические действия, происходящие на территории Сирии, и будет привлечен к ответственности за это.

До этого Израиль наносил ракетные удары по наземным целям вблизи сирийского города Алеппо, были слышны сильные взрывы. Сирийские средства ПВО открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.

Ранее Израиль предупредили о разрушительных последствиях вторжения в Ливан.

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