Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), при этом украинскими военными было выпущено 138 боеприпасов. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«51 факт вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в том числе ребенка 2012 года рождения», — отметили в центре.

Там отметили, что главный удар пришелся на Донецкое направление — 29 обстрелов, еще 21 обстрел произошел на Горловском направлении, 1 — на Волновахском.

В результате ударов поврежден один дом, три человека пострадали.

До этого в Минобороны РФ доложили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее российские бойцы водрузили флаг РФ над администрацией Урожайного в ДНР.