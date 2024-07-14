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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в четырех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.

В сообщении говорится, что сирены звучат в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.

Также в красной зоне около девяти часов находится Харьковская область.

До этого в украинском городе Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Накануне сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области и еще четырех украинских регионах.

11 июля на всей территории Украины работала воздушная тревога. В тот же день украинские СМИ рассказали о взрывах в городе Одессе.

Ранее глава минобороны Великобритании попал под ракетный обстрел.

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