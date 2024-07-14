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Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

МО: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что объект был поражен 13 июля около 23.05 мск.

13 июля украинские военные обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в населенном пункте был зафиксирован прилет боеприпаса Вооруженных сил Украины. В результате пострадал один местный житель. Мужчина получил осколочные ранения груди, врачи оценили его состояние как тяжелое, отметил губернатор.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны украинских войск пострадал полицейский.

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Обстрелы Белгородской области
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