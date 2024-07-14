Взрыв прогремел в Запорожье

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил украинский телеканал Freedom.

При этом подробности об источнике взрыва или о прилете не сообщаются.

В настоящее время в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.

До этого в украинском городе Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 12:30 (мск), тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях.

Несколькими часами ранее телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в районе города Харькова на востоке Украины.

Утром 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в районе города Полтавы в центре Украины произошел сильный взрыв. По словам подпольщика, звук пришел со стороны военного аэродрома в пригороде.

После происшествия территорию воздушной гавани, а также прилегающие к ней объекты оградили блокпостами. Кроме того, в сторону аэродрома выехали машины скорой помощи.

Ранее за ночь на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области зафиксировали более 270 взрывов.