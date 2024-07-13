Политолог рассказал о критическом положении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом положении на передовой. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Более важный момент заключается в том, что у НАТО проблемы и у Украины проблемы», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что в настоящее время Украина проигрывает на поле боя. Миршаймер подчеркнул, что на данный момент украинская армия находится в катастрофической ситуации.

По словам профессора, украинская армия не имеет шансов на улучшение положения. Более того, уточнил Миршаймер, в результате Североатлантический альянс также останется ни с чем.

У военного блока есть и другие проблемы, вызванные разломом внутри самого альянса, заключил политолог.

Незадолго до этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что специальная военная операция на Украине достигла поворотного момента, после которого у ВСУ уже нет шансов избежать поражения.

Ранее экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения на Украине.