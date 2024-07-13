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Американский аналитик заявил, что Россия может дойти до Киева, Харькова и Одессы

Макговерн: РФ может дойти до Киева, Харькова и Одессы, но пока этого не делает

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия обладает возможностью дойти до Киева, Харькова и Одессы, однако пока этого не делает. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Макговерн заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан играют на грани войны и рассчитывают, что президент России Владимир Путин «проявит к ним терпение».

«У него есть возможности дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы. Но сейчас он этого не делает», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

2 июля Макговерн заявил, что у Украины нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре. Он пояснил, что сейчас обе противостоящие стороны будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет. В свою очередь США, по его словам, хотят сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, поскольку поражение Украины может гарантировать и поражение действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена на выборах.

О том, чем может закончиться конфликт на Украине и как может выглядеть мир, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения на Украине.

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