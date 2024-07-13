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В Курской области за сутки уничтожили 18 беспилотников ВСУ

Врио губернатора Смирнов: в Курской области за день уничтожили 18 дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Курской области уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов за день. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы <...> в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов», — написал он.

По данным Смирнова, в частности, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство вблизи города Суджи и загорелась трава на территории мусорного полигона, а рядом с деревней Куриловкой после атаки дрона загорелся автомобиль, внутри были люди. Они, по словам врио главы региона, не пострадали.

Кроме того, в поселке Теткино повреждена крыша мелькомбината, а в деревне Бяхово после атаки дрона осколками посечены окна в одном домовладении. Местные жители не пострадали. Смирнов также отметил, что в течение дня неоднократно обстреливались села Гоголевка и Гуево, хутор Олешня.

Накануне Вооруженные силы Украины попытались атаковать вспомогательную подстанцию Курской АЭС с помощью дрона. Российским военным удалось сбить беспилотник.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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