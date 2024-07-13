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ВС РФ нанесла ракетный удар из «Искандера» по ж/д эшелону ВСУ в Харьковской области

МО: «Искандер-М» уничтожил 3 БМП Marder и 120 солдат ВСУ в Харьковской области

Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» запустил две ракеты, которые поразили место стоянки железнодорожного эшелона 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в селе Буды Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе 3 БМП «Мардер» и до 120 военнослужащих ВСУ», — проинформировало Минобороны.

После удара российский беспилотник Орлан-10 зафиксировал успешное поражение цели.

9 июля российская армия с помощью комплекса «Искандер» уничтожила колонну военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Стецковке Сумской области. По данным ведомства, ВСУ потеряли склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей, а также до 65 солдат.

До этого издание Military Watch Magazine писало, что Вооруженные силы России успешно выводят из строя ведущие системы противовоздушной обороны Украины с помощью «Искандера». В материале сказано, что эти комплексы не создавались специально для подавления ПВО, но они неоднократно показывали свою эффективность для нейтрализации лучших систем, состоящих на вооружении ВСУ, — Patriot и С-300.

Ранее ракета «Искандер» уничтожила МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области.

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Операция на Украине
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