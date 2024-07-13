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Экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: генеральное сражение на Украине ожидается этим летом

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Генеральное сражение на Украине произойдет в конце лета — начале осени. Такое предположение озвучил бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в интервью YouTube-каналу ПолитЭксперт.

«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением», — сказал он.

Полковник отметил, что от результатов этого военного события будет зависеть исход всего конфликта, а также позиции сторон на будущих переговорах.

Также Стариков признал, что время играет на руку России.

Сегодня как в российском, так и украинском экспертном сообществе распространено мнение, что этим летом произойдет «генеральное сражение» спецоперации, которое определит ее ход и исход. В связи с поставками многофункциональных истребителей F-16 наблюдатели ждут решающей схватки за господство в небе Украины. Как будет развиваться обстановка в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Рогов предрек новый виток эскалации на Украине.

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