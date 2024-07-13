Египет потребовал от ЦАХАЛ выхода с территории КПП «Рафах»

Египет потребовал от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выхода с территории палестинской части захваченного КПП «Рафах». Об этом сообщает египетский канал Al Qahera News.

В Каире подчеркнули, что требуют от израильской стороны обеспечения свободы передвижения гуманитарной, чрезвычайной и медицинской помощи в сектор Газа и немедленного открытия всех наземных пунктов пропуска на границе Египта с сектором Газа. Заявление сопровождается сообщением о том, что Египет принял израильскую и американскую делегации для обсуждения нерешенных вопросов, касающихся перемирия в секторе Газа.

7 мая 2024 года ЦАХАЛ провел штурм КПП «Рафах» и остановил его работу. Это произошло в рамках операции Израиля на последнем «незачищенном» участке сектора Газа.

После этого стало известно, что на этот шаг Израиль пошел отчасти ради сохранения отношений с США, отказавшись от первоначального плана по зачистке Рафаха двумя дивизиями в пользу блокировки границы между сектором Газа и Египтом и периодических рейдов в Рафах.

27 мая в ЦАХАЛ сообщили о перестрелке с военными Египта на КПП «Рафах».

Ранее в США рассказали, как Египет сорвал соглашение Израиля и ХАМАС.