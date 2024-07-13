Удар Вооруженных сил РФ по поселку Чабанка в пригороде Одессы уничтожил украинских офицеров и иностранных наемников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

«Пришли подробности удара по Чабанке. В пансионате куча трупов, куча раненых, генералы и иностранцы в том числе», — сказал собеседник агентства.

До этого Лебедев информировал, что армия России уничтожила склад с боекомплектом в украинском поселке Чабанка в Одесской области, где могли находиться британские наемники, обучающие украинских диверсантов. В подполье проинформировали, что в населенном пункте находится зона отдыха военного совета Одесского округа, где располагается военная часть А-1045. Неподалеку от нее есть еще одна военная часть А-0546.

5 июля подпольщик сообщал, что в Черноморске Одесской области российские военные ударили по центру подготовки моряков «Авант», где британские инструкторы обучали диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ ударили по иностранным наемникам вблизи одесского завода «Краян».