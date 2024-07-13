В подполье сообщили об ударе по складу с боекомплектом ВСУ под Одессой

Вооруженные силы РФ уничтожили склад с боекомплектом в украинском поселке Чабанка в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, под огонь могли попасть британские наемники, обучающие украинских диверсантов.

«У Сопротивления есть данные о том, что после нескольких прилетов в Южный порт Одессы британцы, которые обучали украинских диверсантов, переместились со всем хозяйством в сторону Чабанки», — отметил Лебедев.

Эта информация была подтверждена сообщениями жителей Одессы, которые писали, что «прилетело по позициям ВСУ» в Чабанке, причем взрыв был такой силы, что звуки детонации более 15 минут слышались в Одессе.

В подполье проинформировали, что в Чабанке расположена зона отдыха военного совета Одесского округа, где располагается военная часть А-1045. Неподалеку от нее еще одна военная часть А-0546.

5 июля Лебедев сообщал, что в Черноморске Одесской области российские военные ударили по центру подготовки моряков «Авант», где британские инструкторы обучали диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ ударили по иностранным наемникам вблизи одесского завода «Краян».